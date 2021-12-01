Son dakika... En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,64 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 2,56 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 2,48 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,147193
|2,64
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,055921
|2,56
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,088794
|2,48
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,152917
|2,42
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,163018
|2,32
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,120122
|2,23
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,178006
|2,18
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,152173
|2,18
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,079954
|2,14
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,156231
|2,13
Kaynak: AA
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