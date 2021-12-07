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En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika

En fazla kaybettiren BES fonları

07.12.2021 15:05
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,08 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF", yüzde 0,66 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,49 ile "Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,08 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF", yüzde 0,66 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,49 ile "Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,097344-1,08
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014949-0,66
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF0,049794-0,49
Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF0,047505-0,48
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,021091-0,37
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,018246-0,34
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,020455-0,33
NN Hay. Em. Katkı EYF0,021830-0,31
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,021189-0,30
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,020361-0,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Togo Cumhuriyeti, Anadolu Hayat, Fiba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika Ekonomi


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