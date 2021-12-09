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En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika

En fazla kazandıran BES fonları

09.12.2021 14:15
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,84 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,58 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 1,55 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,84 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,58 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 1,55 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0988201,84
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0454631,58
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0935501,55
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,2284241,44
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1705901,44
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0475701,43
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1733571,37
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1465731,36
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1442661,36
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0467341,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Anadolu Hayat, İş Bankası, Fiba, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika Ekonomi


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