En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,64 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF", yüzde 0,62 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,52 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,097726
|-1,64
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014459
|-0,62
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,057717
|-0,52
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019626
|-0,39
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,074041
|-0,28
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF
|0,021368
|-0,26
|Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF
|0,047651
|-0,24
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018517
|-0,22
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,034812
|-0,21
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,043582
|-0,20
Kaynak: AA
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