En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,64 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF", yüzde 0,62 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,52 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF 0,097726 -1,64 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014459 -0,62 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,057717 -0,52 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019626 -0,39 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,074041 -0,28 Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF 0,021368 -0,26 Türkiye Hay. ve Em. VEM Bir. Kamu Borç. Ar. Gr. EYF 0,047651 -0,24 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018517 -0,22 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,034812 -0,21 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,043582 -0,20 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

İstanbul'da sokakta kılıçla gezen sarı kapüşonlu genci gördünüz mü? Sırrı çözüldü

Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma

Babacan'dan TL'deki değer kaybına çok konuşulacak yorum: Koskoca Türkiye, komşu ülkelerin 'her şey bir lira' mağazasına döndü

550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı

Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu

Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim

CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi

Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!