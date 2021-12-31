Son dakika haber! En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,50 ile "BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 6,31 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 6,30 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,157301
|6,50
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,143777
|6,31
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,224932
|6,30
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,143229
|6,24
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,121378
|6,20
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,224996
|6,20
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,176603
|6,20
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,163485
|6,12
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,234292
|6,11
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,067457
|6,00
Kaynak: AA
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