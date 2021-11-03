Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,52 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,46 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,065588 0,52 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,039663 0,52 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,067536 0,46 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,112777 0,46 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,011207 0,45 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,127584 0,44 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,116415 0,43 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,121928 0,43 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,092244 0,41 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,117964 0,41 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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