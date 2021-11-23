Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,52 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF", yüzde 2,31 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,87 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,012634
|2,52
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,074482
|2,31
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,059115
|1,87
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,084445
|1,86
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,148932
|1,85
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,199875
|1,84
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,138179
|1,82
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,176026
|1,80
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,201564
|1,80
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,134656
|1,77
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika Ekonomi