Son dakika haberi: En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,52 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF", yüzde 2,31 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,87 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,012634 2,52 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,074482 2,31 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,059115 1,87 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,084445 1,86 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,148932 1,85 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,199875 1,84 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,138179 1,82 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,176026 1,80 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,201564 1,80 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,134656 1,77 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Derbide Fatih Terim'i kızdıran 3 pozisyon belli oldu

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü

Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız

Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak

5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise

Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü

Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı