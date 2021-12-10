Üye Girişi
Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika

Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları

10.12.2021 15:40
Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberler: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,24 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 2,42 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,25 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,24 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 2,42 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,25 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0473904,24
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1775572,42
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1482952,25
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,2097621,98
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,1261141,92
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,2552901,82
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,0972011,79
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,2254961,75
Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF0,0204521,74
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,1348181,74
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Kazandıran Fonlar, Türkiye, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hatice Aslan: Tiyatro sanatçısı olmasaydım, anaokulu öğretmeni olmak isterdim 15:47 Hatice Aslan: Tiyatro sanatçısı olmasaydım, anaokulu öğretmeni olmak isterdim
Hayvanseverlere güzel haber! Pet shoplarda hayvan satışı 7 ay sonra bitecek 15:33 Hayvanseverlere güzel haber! Pet shoplarda hayvan satışı 7 ay sonra bitecek Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü 14:07 Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi 13:06 Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır 13:04 İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu 12:36 Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Erkek öğrenciler kavga etti, kız öğrenciler kayda aldı! Okul bahçesinin savaş alanına döndüğü o anlar kamerada 11:36 Erkek öğrenciler kavga etti, kız öğrenciler kayda aldı! Okul bahçesinin savaş alanına döndüğü o anlar kamerada İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı 11:13 İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı

Son Dakika Haberleri
15:46 Hatice Aslan: Tiyatro sanatçısı olmasaydım, anaokulu öğretmeni olmak isterdim
15:34 Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım
15:32 Hayvanseverlere güzel haber! Pet shoplarda hayvan satışı 7 ay sonra bitecek
15:31 Rus medyasının iddiası: BAE; Türkiye'den 8 adet SİHA alıyor
15:19 Ecel, yaşlı kadını sokakta buldu! Bir anda fenalaşıp yere yığıldı
15:18 Sabah yürüyüşüne çıkmıştı, su samurlarının saldırısına uğradı!
15:18 Son Dakika! Erdoğan'ın Siirt mitingindeki bombalı saldırı girişimine yönelik soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı
15:15 Bebeğini diri diri gömmeye çalıştı! Anne ve anneannenin cezası belli oldu
15:05 Aziz Yıldırım suskunluğunu bozdu, Ali Koç'u uyarıp, ''Şampiyonluk için yap'' dedi
15:03 AK Parti'nin resmi sitesindeki iller listesinde Hatay'ın bulunmuyor! Bu durum sosyal medyanın tepkisini çekti
Osman Kavala'nın tutukluluğuna yönelik itiraz reddedildi Osman Kavala'nın tutukluluğuna yönelik itiraz reddedildi         
15:49
Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım         
15:34
Bebeğini diri diri gömmeye çalıştı! Anne ve anneannenin cezası belli oldu Bebeğini diri diri gömmeye çalıştı! Anne ve anneannenin cezası belli oldu         
15:16
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu         
13:08
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı         
12:39
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı         
10:40
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 15:56:28. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement