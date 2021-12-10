Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,24 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 2,42 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,25 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,047390 4,24 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,177557 2,42 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,148295 2,25 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,209762 1,98 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,126114 1,92 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,255290 1,82 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,097201 1,79 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,225496 1,75 Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF 0,020452 1,74 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,134818 1,74 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Hatice Aslan: Tiyatro sanatçısı olmasaydım, anaokulu öğretmeni olmak isterdim

Hayvanseverlere güzel haber! Pet shoplarda hayvan satışı 7 ay sonra bitecek

Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü

Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi

İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır

Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu

Erkek öğrenciler kavga etti, kız öğrenciler kayda aldı! Okul bahçesinin savaş alanına döndüğü o anlar kamerada

İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı