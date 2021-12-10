Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,24 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 2,42 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,25 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,047390
|4,24
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,177557
|2,42
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,148295
|2,25
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,209762
|1,98
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,126114
|1,92
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,255290
|1,82
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,097201
|1,79
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,225496
|1,75
|Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF
|0,020452
|1,74
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,134818
|1,74
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları - Son Dakika Ekonomi