Beyaz eşya fiyatlarının yükselmesiyle ikinci el ürünlere ilgi arttı - Son Dakika
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Beyaz eşya fiyatlarının yükselmesiyle ikinci el ürünlere ilgi arttı

18.05.2022 21:46

- Beyaz eşya fiyatlarının yükselmesiyle ikinci el ürünlere ilgi arttı Beyaz eşyada fiyatların yükselmesiyle satışlar azaldı.

- Beyaz eşya fiyatlarının yükselmesiyle ikinci el ürünlere ilgi arttı

İSTANBUL - Beyaz eşyada fiyatların yükselmesiyle satışlar azaldı. Evlenecek çiftler daha çok ikinci el beyaz eşyalara talep gösteriyor.

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla çiftler hazırlıklarına başladı. Beyaz eşya fiyatlarının yüksek bulan çiftler, ikinci el ürünlere yöneldi. Esnaf fiyatlarının yüksek olmasından dolayı talebin azaldığını söyledi. Evlenecek çiftlerin temiz kullanılmış ikinci el beyaz eşyalara ilgi gösterdiğini belirten esnaflar, önümüzdeki dönemde hareketliliğin artabileceğini söyledi. Evlenecek çiftlerin en düşük 20-25 bin liradan beyaz eşya alışverişi yapabildiği belirtildi.

"İkinci el ürünlere talep artıyor"

Esnaf Serhat Karabulut, düğün sezonunu beklediklerini söyleyerek, "Geçmiş dönemlerde olan müşteri akınını daha göremedik. Fiyatlar yüksek olduğu için talep çok fazla yok, az bir talep var. Evlenecek çiftler geliyor ama genelde bir şey almadan geri dönüyorlar. Bazı müşteriler ikinci el ürünleri tercih ettikleri de oluyor. Çiftler geldiği zaman fiyat araştırması yapıyorlar, müşteriler fiyatların yüksek olduğundan dolayı yakınıyor. Bu yüzden de şu anda satış yapamıyoruz, hareketlilikte yok denecek kadar az. Çiftler, en düşük buzdolabını 6 bin-6 bin 500 liradan alabiliyor. Çamaşır makinası ortalama 4 bin ile 4 bin 500 arasında, bulaşık makinası ise 3 bin 500 ile 4 bin lira bandından başlıyor. Evlenecek çiftin beyaz eşya için cebinden minimum çıkacak tutar 20 bin ile 25 bin TL arasında. Normalde geçmiş dönemleri göz önüne aldığımızda bizde hareketlilik Mayıs ayında başlar ve sonbahara kadar devam ederdi. Şu anda Mayıs ayından umudu kestik" dedi.

"Evlenecek çiftlerde gelmeye başladı ancak fiyatlardan dolayı çok fazla talep olmuyor"

Beyaz eşya sektöründe işlerin yavaşladığını söyleyen esnaf Gazi Altıntaş, "Beyaz eşya fiyatlarının artmasından dolayı bu dönemde talep azaldı. Gelen müşteriler genellikle fiyatlardan şikayetçi oluyor. Düğün sezonu da yaklaşıyor. Evlenecek çiftlerde gelmeye başladı ancak fiyatlardan dolayı çok fazla talep olmuyor. Müşteriler kendilerine uygun bütçeden beyaz eşya bakıyorlar. Pandemiye göre hareketlilik var ancak ham madde fiyatları arttığı için beyaz eşya fiyatları da artıyor. Önümüzdeki dönemde hareketlilik bekliyoruz. Çiftler temiz kullanılmış ikinci el ürünlere yöneliyor" ifadelerini kullandı.

(MFA-ACÖ-E)

Beyaz eşya fiyatlarının yükselmesiyle ikinci el ürünlere ilgi arttı
Beyaz eşya fiyatlarının yükselmesiyle ikinci el ürünlere ilgi arttı
Beyaz eşya fiyatlarının yükselmesiyle ikinci el ürünlere ilgi arttı
Beyaz eşya fiyatlarının yükselmesiyle ikinci el ürünlere ilgi arttı

YORUMLAR
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Beyaz eşya fiyatlarının yükselmesiyle ikinci el ürünlere ilgi arttı Beyaz eşya fiyatlarının yükselmesiyle ikinci el ürünlere ilgi arttı
Kaynak: İHA

Mayıs, Esnaf, Düğün, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Beyaz eşya fiyatlarının yükselmesiyle ikinci el ürünlere ilgi arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyaz eşya fiyatlarının yükselmesiyle ikinci el ürünlere ilgi arttı - Son Dakika
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