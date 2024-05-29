Beyaz ve kırmızı et piyasalarında rekabete aykırı uygulamalara ceza - Son Dakika
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Ekonomi

Beyaz ve kırmızı et piyasalarında rekabete aykırı uygulamalara ceza

Rekabet Kurumu, beyaz ve kırmızı et piyasalarında rekabete aykırı uygulamaları tespit edilen firmalara idari para cezası uyguladı. Beyaz et piyasasında faaliyet gösteren firmalara yönelik dört ayrı soruşturma açıldığı belirtilirken, 10 firma hakkında rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla ihlal tespiti amacıyla soruşturma yürütüldü. Ayrıca bir firma hakkında da nihai satış noktalarının yeniden satış fiyatını tespit ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Uzlaşma sürecinin sonunda ihlali kabul edilen 4 üreticiye 1,2 milyar TL idari para cezası verildi.

29.05.2024 19:08
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Beyaz ve kırmızı et piyasalarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, rekabete aykırı uygulamaları tespit edilen firmalara 4054 sayılı kanuna göre idari para cezası uygulandı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, beyaz et piyasasında faaliyet gösteren firmalara yönelik olarak dört ayrı soruşturma açıldığı ifade edildi. Soruşturmalardan en kapsamlısı, rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nun (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla 10 firma hakkında yürütülen soruşturma oldu. Ayrıca bir firma hakkında nihai satış noktalarının yeniden satış fiyatını tespit ettiği iddiasına yönelik de soruşturma yürütüldü.

Soruşturma devam ederken, bazı firmalar uzlaşma başvurusunda bulundu. Uzlaşma sürecinin sonunda ihlali kabul edilen 4 üreticiye 1,2 milyar TL idari para cezası uygulandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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