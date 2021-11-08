Bien, UNICERA 2021'de yoğun ilgi gördü

Bien, tasarımlarıyla dikkati çeken koleksiyonları UNICERA 2021'de büyük ilgi topladı.

Bien'den yapılan açıklamaya göre, Bien, sektörün önde gelen ve dünya çapında takip edilen organizasyonlarından biri olan UNICERA Fuarı'nda, tasarımlarıyla dikkati çeken koleksiyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Fuarda karo ve banyo ürün gruplarıyla iki farklı stantta ziyaretçileriyle buluşan Bien, yirmiyi aşkın yeni duvar karo koleksiyonunu ve yeni porselen karo koleksiyonlarını görücüye çıkardı.

Bien'in banyo grubunda ise antibakteriyel yüzeyi ile rakiplerinden ayrılan ve dünyanın en ince görünümlü klozet kapağı olma özelliğine sahip Monoslim büyük ilgi topladı. Tesisatçı ve tüketici dostu Easy Learn sistemleri de dikkatleri çekerken, salgın döneminde el değmeden kullanımı ile hijyenik bir deneyim sunan ve aynı zamanda önemli ölçüde su tasarrufu sağlayan fotoselli bataryalar da ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gören ürünler arasında yer aldı.