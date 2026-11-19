Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademisyenleri, karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlanması amacıyla tarımsal atıklardan karbondioksit depolama özelliğine sahip "karbon köpük" üretti.

Üniversitenin Sürdürülebilirlik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şenay Balbay ile Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Büşra Şensoy Gün, sıfır atık ve sürdürülebilirlik üzerine çalışmalar yürütüyor.

Akademisyenler, hem karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlamak hem de tarımsal atıkları ekonomiye kazandırmak amacıyla, karbondioksit ve hidrojen depolama özelliğine sahip teknolojik ürün olan "karbon köpük" elde etti.

Ürünü, üretim aşamasında deneyerek olumlu sonuç alan akademisyenler, şimdi mikroplastiklerin bu köpüğe tutunması üzerine çalışıyor.

"Tarımsal atıklar tarlada kaldığında karbon ayak izini ciddi manada artırıyor"

Prof. Dr. Balbay, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarlada kalan tarımsal atıkların karbon ayak izini ciddi manada artırdığını söyledi.

Bu atıkların ekonomik değeri olan bir ürüne dönüştürülerek karbon ayak izinin azaltılabileceğini belirten Balbay, literatürde "Senay process" ismiyle yer alan karbon köpüğün bu amaçla üretildiğini kaydetti.

Tarlada kalan atıkların bozularak metan gazı salımını artırdığını ve böylece karbon ayak izini de yükselttiğini vurgulayan Balbay, "Biz bu vesileyle bu atıkları ekonomiye kazandırarak teknolojik bir ürüne dönüştürmüş oluyoruz. Yaptığımız çalışmayla karbon köpüklerin içerisine hem hidrojen hem de karbondioksit gazını depolamayı başardık. Ekonomik değeri olmayan özellikle tarımsal atıklardan karbon köpük üreterek, havadaki karbondioksit gazını bu köpüklerin içerisine depoluyoruz ve karbon ayak izinin azalmasına katkı sağlıyoruz." dedi.

Firmaların fosil yakıt kullanımı ve karbon salınımına yol açan faaliyetleri üzerinden karbon vergisi ödediğini aktaran Balbay, üretim sırasında makinelerinde??????? karbon köpük kullanan firmaların, bu sayede ya çok düşük vergi ödeyeceğini ya da bu vergiden muaf tutulabileceğini ifade etti.

Balbay, karbon köpüğün su arıtma, ses yalıtım malzemeleri ve özellikle savunma sanayisinde kullanılan kompozitlerin üretiminde de kullanılabileceğine dikkati çekti.

"Karbon köpüğe mikroplastiklerin tutunumunun sağlanmasıyla ilgili yöntem geliştirmekteyiz"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Büşra Şensoy Gün de mikroplastik ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışmalar yaptığını anlattı.

Balbay'ın karbon köpük tasarımı üzerinde yeni bir çalışma yürüttüğünü aktaran Gün, "Yeni bir proje kapsamında, gündemde olan mikroplastiklerin bu karbon köpüğe tutunmasını sağlamak üzerine çalışıyoruz. Tekstil atölyeleri ya da fabrikalarından çıkan atık suların arıtılması sürecinde karbon köpüğün mikroplastiklerin tutunumunu sağlamasıyla ilgili yöntem geliştirmekteyiz. Bu projemiz de yakın zamanda sonuçlanacak." bilgisini paylaştı.