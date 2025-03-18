Bilecik'te Araç Sayısı 89 Bin 335'e Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 89 bin 335'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Şubat ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 376 adet artarak, 89 bin 335'e ulaştı.

Bilecik'teki taşıtların 40 bin 584 adeti otomobil, 16 bin 143'ü motosiklet, 14 bin 179 adeti kamyonet, 12 bin 495 adeti traktör, 3 bin 429 adeti kamyon, bin 101 adeti minibüs, bin 9 adeti otobüs, 395 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 31 milyon 596 bin 522'e ulaştı. - BİLECİK