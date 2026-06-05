Bilecik'te Kiraz Hasadı Bol, Fiyatlar Düşük - Son Dakika
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Bilecik'te Kiraz Hasadı Bol, Fiyatlar Düşük

Bilecik\'te Kiraz Hasadı Bol, Fiyatlar Düşük
05.06.2026 10:06
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Bilecik'te bu yıl bol kiraz rekoltesi yaşansa da üreticiler fiyatlardan memnun değil.

Türkiye'nin en erken kiraz yetişen ikinci ili Bilecik'te geçtiğimiz yıl donun vurduğu mahsulde bu yıl rekolte yüzleri güldürdü.

Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde başlayan hasatta Türkiye'nin en erken kiraz yetişen ikinci ili Bilecik oldu. Kentin kirazı ile meşhur Söğüt ilçesi Küre köyünden 'erkenci' diye adlandırılan kirazın hasadı devam ederken, bu yıl üreticinin yüzü rekolteden gülerken fiyatlardan ise memnun değil. Köylüler yerinde 20 ile 80 lira arasında olan ürünün fiyatının Söğüt ve Bilecik pazarında 120 liraya, İstanbul'da ise 250 liraya kadar çıktığını söyledi. Bir zincir markette ise erkenci kirazın 300 liradan satıldığı görüldü.

"Fiyatlar da biraz daha yüksek olsaydı daha memnun kalacaktık"

Üretici Hüseyin Vural, bahçesinde 60 adet kiraz ağcı olduğunu anlatarak, "Geçen sene hiç kirazımız olmamıştı. Allah bereket versin, bu sene de maşallah yıktı yani. Fiyatlar da biraz daha yüksek olsaydı daha memnun kalacaktık ama fiyatlardan memnun değiliz. Çok düşük fiyatlardan alımlar oluyor. Fiyatlar yüzü hiç görmedim ben. 80'den başladık, 20'ye kadar düşürdüler. Emeğimizin karşılığı olmuyor yani" dedi.

"Kiraz bu sene bol ama kalite yok"

Tahir Berberoğlu ise, "Kiraz bu sene bol ama kalite yok. Çok yapmış, çiçeğindeki gibi kalmış. Fiyatlar da öyle oluyor maalesef. Yüzümüz gülmeyecek herhalde bu sene" diye konuştu.

"Türkiye'de ilk hasat yapılan yerlerden biri Küre Köyü"

Küre Köyü Muhtarı Eyüp Seylan, bir hafta önce kiraz hasadına başladıklarını anlatarak, "Türkiye'de ilk hasat yapılan yerlerden biri Küre köyü. Bu sene ürün oldukça fazla, rekoltenin yüksek olmasını bekliyoruz. Ancak arz-talep dengesine göre fiyatlar, malın çokluğuna bağlı olarak şekilleniyor ve beklentileri karşılamıyor. Fiyatlardan çiftçi memnun sayılmaz. Bizde ilk çıkan erkenci kirazı değimiz kiraz başlar. Onun ardından 'ekşi karabodur' dediğimiz çeşitler geliyor, daha sonra da 'napolyon' kirazı başlıyor. Napolyon başlayınca fiyatlar biraz daha yerini bulur" dedi.

"Geçen sene don olayı nedeniyle maalesef hiç kiraz yoktu"

Seylan, bölgelerinden yurtdışına ihracatın yapılmadığı anlatarak, "Ürünler genellikle İstanbul, Adapazarı ve Karadeniz bölgesine, iç piyasaya sevk ediliyor. Geçen sene don olayı nedeniyle maalesef hiç kiraz yoktu. Ancak bu yıl fiyatlar, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 80 artmış durumda. Buna rağmen enflasyon dikkate alındığında üreticinin beklentisini tam olarak karşılamıyor" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bilecik'te Kiraz Hasadı Bol, Fiyatlar Düşük - Son Dakika

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