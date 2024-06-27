Bilecik'te Maviyemiş Üretim Projesi Hasat Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bilecik'te Maviyemiş Üretim Projesi Hasat Yapıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle yürütülen 'Maviyemiş Üretimini Yaygınlaştırma Projesi' kapsamında hasat yapıldı. Proje kapsamında atıl durumda olan 50 dönüm araziye 15 bin fidan dikildi. Hasatta, yaban mersini üretiminin Bilecik ekonomisine ve tarımına katkı sağladığı vurgulandı. Bu sezon maviyemiş bahçelerinden 10 ton ürün bekleniyor.

27.06.2024 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle yürütülen "Maviyemiş Üretimini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında hasat yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Arpadere, Sarnıç ve Dülgeroğlu köylerinde 3 yıl önce atıl durumda olan 50 dönüm araziye yüzde 50 hibe desteği ile 15 bin fidanın dikildiği bildirildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirilen hasatta, yaban mersini üretiminin Bilecik ekonomisine ve tarımına katkı sağladığını ifade etti.

Çiftçilere verilen desteklerin önemine değinen Aygöl, Bilecik'in tarımsal üretim kapasitesinin artırılması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Bu sezon maviyemiş bahçelerinden 10 ton ürün beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Pazaryeri, Bilecik, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bilecik'te Maviyemiş Üretim Projesi Hasat Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
21:59 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz
21:52 Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank’tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 09:30:13. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Maviyemiş Üretim Projesi Hasat Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement