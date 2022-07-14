Bilecikli çiftçi Sakarya Havzası'nda lavanta balı üretiyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çiftçilik yapan Murat Beyhan, bir yıllık araştırma sonucu lavanta balı üretimine başladı.

Büyükyenice köyünde dedesi ve babasının ardından üçüncü kuşak olarak sebze meyve üretimine devam eden 50 yaşındaki Beyhan, İstanbul- Antalya kara yolu kenarında 8 dönüm arazi satın aldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden de üretime yönelik bilgiler edinen Beyhan, Sakarya Havzası'ndaki bu araziye çocuklarıyla 10 bin lavanta fidesi dikti.

Babasından kalan arı kovanlarını arazisine koyan Beyhan, her gün geldiği bahçesinde lavantaların çiçek açmasını bekledi.

Sakarya Nehri'nin suları, güneşli havanın etkisiyle deneme üretiminde başarılı olan Beyhan, arıların lavanta çiçeklerinden topladığı nektar sayesinde yaklaşık 150 kilogram bal elde etti.

Bilecikli çiftçi, ürettiği bal ilgi görünce kovan sayısını 10'a çıkardı.

"Bahçeye iniyorlar, fotoğraf çektiriyorlar"

Murat Beyhan, AA muhabirine, bereketli topraklarında onlarca ürünün yetiştiği ilçede lavanta balı üretimine öncülük etmekten memnuniyet duyduğunu anlattı.

Hayallerinin peşinden giderek lavanta balı üretimine başladığını belirten Beyhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lavanta balının çok güzel olduğunu söylediler. Denemeye başladık ve geçen sene açan çiçeklerle balda bir değişiklik gördük. Birkaç arkadaşa tattırdık. Daha önce üretilen ballara göre lavanta bahçesinden elde edilen balın daha güzel olduğunu söylediler. Bilhassa mideye çok iyi geldiğini söylediler. Bir arkadaşın bala alerjisi varmış, o tattı. Ondan sonra bizden rica etti ve bal aldı. İstek olunca, 10 kovanımız vardı hepsini buraya getirdik. Burada böylece bal üretimine başladık. 'Arılarımızı getirip bahçenin yanına koyabilir miyiz?' diye soruyorlar. Yoldan gelen geçen herkes duruyor, bahçeye iniyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Bal siparişi veriyorlar."

Beyhan, "angustifolia" çeşidi, yağlık lavanta yetiştirdiğini aktardı.

Bu lavantanın yağının da iyi getirisinin olduğuna işaret eden Beyhan, "Osmaneli Belediyesinin damıtma tesisi var. 15 gün sonra hasadına başlayacağız. İkinci hedef ise arı ve bal oranını artıracağız. Bir bahçeden iki ürün almayı temenni ediyoruz." dedi.

Bahçesinde binlerce arı olduğunu söyleyen Beyhan, çevre köylerden gelen arıların da lavanta çiçeklerinden nektar aldığını belirtti.

Beyhan, ilginin böyle devam etmesi halinde çok daha büyük arazilerde tonlarca bal üretimi hedeflediğini sözlerine ekledi.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver ise bölgede son dönemde lavanta balına ilginin arttığını kaydetti.

İlçede, çiçeğinin aroması ve kokusuyla dikkati çeken lavantanın ekiminde de artış olduğu bilgisini veren Ünver, "Her bitki için hava, su ve toprak çok önemlidir. Sakarya Nehri'nin bölgeden geçmesi ve toprak özellikleri nedeniyle bu bölgede lavanta yetiştiriciliği için elverişli koşullar var." diye konuştu.