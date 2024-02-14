Bilecikli Üniversite Öğrencisi, Damızlık Koyun Yetiştiriciliği İşini Büyütüyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Muhammed Hüseyin Öksüz, sanayici olan ailesinin katkılarıyla Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldıkları destekle başladığı "İle de France" cinsi damızlık koyun yetiştiriciliğinde işini büyütmeyi hedefliyor.
Babasının kurduğu aile şirketiyle Konya'da başlayıp Bozüyük'te devam ettikleri döküm üretimi işinden farklı bir alana yönelmek isteyen 19 yaşındaki Öksüz, Poyra köyünde 5,5 milyon liralık yatırımla hayata geçirdikleri hayvancılık işletmesinin başına geçti.
Ailesinin desteğiyle köyden 30 dönüm arazi satın alan, 5 dönümüne kapalı sistem işletme kuran Öksüz, ayrıca arpa, buğday ve yonca ekim alanları oluşturdu. TKDK'nin "Yüzde 50 Hibe Desteği Projesi" kapsamında şirket adına 2022'de 1,5 milyon lira destek alan Öksüz, ile de France cinsi 370 koyun temin etti.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü 2'nci sınıfta eğitim gören, çiftliğinde 5 işçi istihdam eden ve sektördeki yetiştiricilere tedarikçi olan Öksüz, ürettiği erkek kuzuları 3,5 aylığa ulaştıklarında damızlık ihtiyacı olanlara satıyor.
Koyun sayısını 2 yılda 680'e çıkaran, bunların 60'ını satan genç girişimci, işletmesini büyütüp 1000 anaç hayvana ulaşmayı amaçlıyor.
"Çiftlikte her 2 ayda bir doğumlar oluyor"
Muhammed Hüseyin Öksüz, AA muhabirine, ailesinin teşvikiyle hayvancılık sektörüne girmeye karar verdiğini söyledi.
Her işverenin sektör fark etmeksizin mesleğini sahiplenmesi gerektiğini vurgulayan Öksüz, "Sen başında duracaksın, senin malın çünkü. Makine üreticisi nasıl makinenin başında duruyorsa sen de hayvanlarının başında durmak zorundasın. Genç yaşta bu işe girdim, çevrem ve arkadaşlarım şaşırdılar. İsteyince her şey oluyor. Geçmiş yıllarda büyüklerimiz Konya'da hayvancılıkla uğraşmış. 'Tarımda mı hayvancılıkta mı olmalıyız? Ülkeye nasıl katkı sağlarız?' diye araştırdık ve ile de France cinsi damızlık koyunları keşfettik. Bu sektörde yürümeye başladık, hiçbir yatırımımız, hiçbir tecrübemiz yoktu. Danışman desteğiyle bu yolda yürüyoruz." diye konuştu.
Öksüz, hayvancılığa 280 dişi toklu, 50 anaç ve 40 koç ile başladığını, şu anda çiftliğinde 620 koyunun bulunduğunu dile getirdi.
Her 2 ayda bir doğumların olduğunu aktaran Öksüz, "Erkek kuzular 3,5 aylık olduklarında sosyal medya üzerinden damızlık ihtiyaçları olanlara duyuru yapıyoruz. Dişileri de elimizde bekletiyoruz ve anaç olma yolunda 1000 başa kadar devam ediyor. Satış yaptıkça da elimizde 1000 baş kalması gerekiyor; amacımız bu." dedi.
Öksüz, ürettiği buğdayı satıp yerine mısır aldığını, hayvanların yem ihtiyacının yüzde 50'den fazlasını kendi üretiminden karşıladığını belirtti.
Doğum sürecinde tek, ikiz veya üçüz olanları numaralandırdıklarını ifade eden Öksüz, ağılın altına yerleştirdiği polimer betonla hayvanlar için temiz ve sağlıklı bir ortam oluşturduğunu sözlerine ekledi.
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