Bilgi Üniversitesi'nden Eğitim İşbirliği

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bilgi Üniversitesi, eğitim kalitesini artırmak için İstanbul İl Milli Eğitim ile protokol imzaladı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile eğitim işbirliği protokolü imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, söz konusu protokol kapsamında eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması, öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerinin desteklenmesi ve öğretmenler ile okul yöneticilerinin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

santralistanbul yerleşkesinde düzenlenen protokol imza törenine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Mütevelli Heyet Üyesi Levent Çetin ile Rektör Prof. Dr. Ege Yazgan katıldı.

İmzalanan protokol ile İstanbul'da ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarı düzeylerinin yükseltilmesi ve üniversiteye hazırlık sürecinde akademik farkındalıklarının artırılmasına yönelik eğitim programlarının hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, ortaöğretim öğrencilere yönelik meslek tanıtım programları, seminerler, konferanslar ve rehberlik faaliyetleri düzenlenecek.

İşbirliği çerçevesinde İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından, İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, okul yöneticileri ve personele yönelik mesleki yeterliliklerini geliştirecek uygulamalı hizmet içi eğitimler verilecek.

Ayrıca öğretmenler, okul yöneticileri ve personel için İstanbul Bilgi Üniversitesinin lisans, önlisans ve lisansüstü programlarında eğitim ücretlerinde ek indirim imkanı sağlanacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji projelerine akademik ve teknik destek sağlayacak.

İşbirliği kapsamında velilere yönelik projelerin yanı sıra sanatsal, kültürel, sportif, akademik ve çevre bilincine yönelik etkinlikler de düzenlenecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 14:14:31. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.