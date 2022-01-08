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Bilik, Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika

Bilik, Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığına yeniden seçildi

08.01.2022 17:15
Bilik, Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığına yeniden seçildi

Zafer Bilik, Kilis Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı'na yeniden seçildi.

Zafer Bilik, Kilis Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı'na yeniden seçildi.

Divan Başkanlığı'na KESOB Başkanı Şevket Memiler, Divan Başkan Vekilliği'ne Kilis Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sadullah Ataköşker, Katip Üyeliğe Sait Bilik, İzzettin Özmert Serkan Tekdirlik getirildi.

Yapılan konuşmalardan sonra seçime geçildi. Seçimlere tek liste halinde giren Zafer Bilik, yeniden Kilis Kuyumcular ve Sarraflar Odası başkanlığına seçilirken yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu, Ali Daşdelen, Ahmet Benlioğlu, M. Recep Beyazkan, M. Zekeriye Uygur, Ali Beyazcıncık. Ömer Erdoğmuş, denetim kurulu üyeliklerine Hasan Tekdirlik, İ. Halil Özaslanlar, Özkan Muhtar seçildi. - KİLİS

Bilik, Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığına yeniden seçildi
Bilik, Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığına yeniden seçildi

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Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bilik, Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika Ekonomi


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