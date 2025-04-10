Ünlü market zinciri bölünecek! Binlerce şubesi var - Son Dakika
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Ekonomi

Ünlü market zinciri bölünecek! Binlerce şubesi var

Ünlü market zinciri bölünecek! Binlerce şubesi var

BİM, %100 bağlı ortaklığı FİLE Market Mağazacılık Anonim Şirketi'nin iştirak modeliyle kısmi bölünmesine karar verdi. Söz konusu karar onay için SPK'ya gönderildi.

10.04.2025 09:44
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Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan BİM, File Market ile ilgili son kararını KAP'a duyurdu. BİM, File Market'in iştirak modeliyle kısmi bölünmesine karar verdi. Şirket, bu kapsamda duyuru metninin onayı için SPK'ya başvuru yaptı.

KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Bu kapsamda; Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun bölünme müessesesini düzenleyen 159 ila 179. maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği (Tebliğ) başta olmak üzere sair mevzuat hükümleri uyarınca, Şirket'imize ait bir kısım malvarlığı unsurları ve yükümlülüklerinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, Şirket'imizin %100 bağlı ortaklığı olan FİLE Market Mağazacılık A.Ş.'ye devrine,

Söz konusu işlemin, Tebliğ'in 17. maddesi kapsamında iştirak modeliyle kısmi bölünme şeklinde gerçekleştirilmesine,

İşlemin 31.12.2024 tarihli mali tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine,

Tebliğ'in 17. maddesi kapsamında gerçekleştirilecek olan iştirak modeliyle kısmi bölünme işleminde mezkûr maddenin 3. fıkrasında yer alan hüküm de gözetilerek yine mezkûr maddenin 2. fıkrası uyarınca bağımsız denetim raporu ve uzman kuruluş görüşü alınmasının gerek olmadığına,

Şirket'imizce bölünen taraf olarak devredilecek malvarlığı ve yükümlülüklerinin, SPK'nın II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 5/1/b hükmü kapsamında ve 6. maddesinde belirlenen önemlilik ölçütlerini taşımadığından, önemli nitelikte işlem olmadığına ve yine mezkûr Tebliğ'in 15/ç hükmü uyarınca pay sahiplerimiz açısından "Ayrılma Hakkı"nın doğmadığına,

BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ İÇİN SPK'YA BAŞVURU YAPILDI

İşbu karar kapsamında kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak; Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporu ve Duyuru Metni hazırlanmasına ve diğer sair belgeler ile Duyuru Metni'nin onayı için SPK'ya başvurulmasına,

Bölünme Sözleşmesi ile Bölünme Raporu'nun, bağımsız denetimden geçmiş son üç yıl ve 31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal raporların TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca pay sahiplerinin incelemesine sunulmalarına,

Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Raporu'nun Şirketimiz Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, izin alınması gereken bir hususun mevcut olmadığına,

TTK'nın 174. maddesi uyarınca, Şirket'imiz alacaklılarına, alacaklarını bildirmeleri ve teminat istemelerine ilişkin istemde bulunma hakkına dair Türkiye Ticaret Gazetesi'nde yedişer gün arayla üç defa ilan yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda 09.04.2025 tarihinde Duyuru Metni onayı için SPK'ya başvuru yapılmıştır.

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İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Bim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ünlü market zinciri bölünecek! Binlerce şubesi var - Son Dakika

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