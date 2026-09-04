BİM'e 67,2 Milyon TL Ceza, Erken Ödemeyle 50,4 Milyon TL - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BİM'e 67,2 Milyon TL Ceza, Erken Ödemeyle 50,4 Milyon TL

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİM, Rekabet Kurumu'nun uzlaşma sonucu kestiği 67,2 milyon TL cezayı yüzde 25 erken ödeme indirimiyle 50,4 milyon TL olarak ödeyeceğini KAP'a bildirdi. Soruşturmalardan biri için ihlal olmadığına karar verildi.

BİM, Rekabet Kurumu soruşturması kapsamında kesilen 67,2 milyon TL tutarında cezayı erken ödeyeceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. BİM, yüzde 25 erken ödeme indirimiyle cezayı 50,4 milyon TL ile kapatacağını açıkladı.

Rekabet Kurumu'nun BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'ye yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı. BİM'den KAP'a yapılan açıklamada soruşturmanın uzlaşma yoluyla sona erdiği belirtildi. Market zincirine 67,2 milyon TL kesilirken, tutar yüzde 25 erken ödeme indirimi ile 50,4 milyon TL'ye düşecek.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na şu açıklama yapıldı:

"10.03.2025 tarihli KAP açıklamamızda, Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı bildirilmişti.

Soruşturmalardan biri için, Şirketimizin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediğine ve dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verilmiştir.

Diğer soruşturma konusu için, Yönetim Kurulumuzun 17.03.2026 tarih ve 1054/26 sayılı Kararı uyarınca Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen uzlaşma süreci ile ilgili olarak Şirketimizin ve yatırımcıların meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcılarımızın yanıltılmasına yol açmaması amacıyla bu bilginin gizliliğine ilişkin gerekli önlemleri almak suretiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "İşleyiş Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" başlıklı 6'ncı maddesi kapsamında nihai aşamaya kadar içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmişti. Rekabet Kurulunun 25-07/165-M sayılı kararı uyarınca yürütülmekte olan soruşturmanın BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. bakımından uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına karar verilmiş olup, Şirketimizin ödeyeceği tutar 67.217.829,62 TL ( yüzde 25 erken ödeme indirimi ile 50.413.372 TL) olarak belirlenmiştir.

İşbu iki soruşturma için süreç tamamlanmış olup kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Kaynak: İHA

Ekonomi, Bim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BİM'e 67,2 Milyon TL Ceza, Erken Ödemeyle 50,4 Milyon TL - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Girne’deki faciada kahreden detay Kaybolan Nihat, ailesine sürpriz yapmak için gemiye binmiş Girne'deki faciada kahreden detay! Kaybolan Nihat, ailesine sürpriz yapmak için gemiye binmiş
Belçika’da Türk baba, polis kurşunuyla öldürüldü Kardeşinden “ırkçı saldırı“ iddiası Belçika'da Türk baba, polis kurşunuyla öldürüldü! Kardeşinden "ırkçı saldırı" iddiası
AK Parti’ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış Mansur Yavaş’a övgü, geçmişe eleştiri AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri
Nobel Ödüllü bilim insanı Şirakava Hideki 90 yaşında vefat etti Nobel Ödüllü bilim insanı Şirakava Hideki 90 yaşında vefat etti
Trafikte dehşet anlar Seyir halindeki Tır’ın dorsesi yola devrildi Trafikte dehşet anlar! Seyir halindeki Tır'ın dorsesi yola devrildi
Çin’de bir restoranda yangın çıktı: 6 ölü, 3 yaralı Çin'de bir restoranda yangın çıktı: 6 ölü, 3 yaralı

11:35
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı Salonda korku dolu anlar
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı! Salonda korku dolu anlar
11:25
Zehra Güneş’in kucağındaki minik taraftarı görenler aynı yorumu yaptı
Zehra Güneş'in kucağındaki minik taraftarı görenler aynı yorumu yaptı
11:11
İstanbul’u kana bulayacaktı İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
10:25
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
10:23
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
10:02
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 11:40:54. #.0.2#
SON DAKİKA: BİM'e 67,2 Milyon TL Ceza, Erken Ödemeyle 50,4 Milyon TL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement