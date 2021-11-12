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BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz - Son Dakika

BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz

12.11.2021 13:46
BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz

BİM'de 1 haftadır şeker bulunmaması nedeniyle zam öncesi rafların boşaltıldığı iddia ediliyordu. Konu hakkında açıklama yapan market zinciri, stok iddialarını yalanlayarak, "Satış fiyatının yüksek olması sebebiyle, tüketicimize uygun fiyatlı şeker tedarik etmekte zorlanmaktayız" dedi.

Rekabet Kurumu, 5 büyük zincir markete ve tedarikçi konumunda bulunan bir firmaya "tekelleşme" nedeniyle toplamda 2.7 milyar lira ceza kesti. En büyük cezayı ise 958 milyon TL ile BİM yedi. Ceza sonrası sosyal medyada bir süredir BİM marketlerde 1 haftadır toz şeker ve küp şekerin bulunmadığı ve rafların boş kaldığı yönünde paylaşımlar yapılıyordu. Birçok kişi zam geleceğini ve zam öncesi stok yapıldığını iddia ediyordu. Konu hakkında BİM'den açıklama geldi.

"UYGUN FİYATLI ŞEKER BULAMIYORUZ"

Şeker fabrikalarının son günlerde satışı neredeyse durdurduğunu belirten BİM, "Diğer üreticilerin satış fiyatının yüksek olması sebebiyle, tüketicimize uygun fiyatlı şeker tedarik etmekte zorlanmaktayız" açıklamasında bulundu.

BİM'den yapılan açıklama şöyle:

"Ülkemizdeki şeker üretiminin yaklaşık yarısı kamu kuruluşu niteliğindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından gerçekleştirilmekte, şeker pancarı fiyatı devletimiz tarafından tespit ve ilan edilmektedir. Dolayısıyla şekerin piyasa fiyatı da devletimizin yönetimindeki üretici kuruluşun satış fiyatına göre oluşmaktadır. Şirketimiz bu şekilde oluşan şeker piyasasından temin ettiği şekeri, düşük kar ve asgariye indirilmiş işletme maliyeti ile tüketiciye ulaştırmak gayreti içindedir.

"STOKLAMA GİBİ BİR EYLEMDE BULUNMADIK"

Şeker fiyatını ve piyasasını yöneten, yönlendiren üretimin yaklaşık yarısını temin eden kamu kuruluşlarına şirketimizin güveni sebebi ile hiçbir dönemde stoklama gibi bir eylemde bulunulmamıştır. Devletimizin sahibi olduğu şeker üreticisi kurum kayıtlarından BİM'in stok amaçlı şeker satın almadığı görülecektir. Bu sebepledir ki; ülkemizin en büyük tedarikçisi olan kamu kuruluşunun bu günlerde şeker satışını neredeyse durdurması, diğer üreticilerin satış fiyatının yüksek olması sebebiyle, tüketicimize uygun fiyatlı şeker tedarik etmekte zorlanmaktayız."

BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz

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Son Dakika Ekonomi BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz - Son Dakika Ekonomi


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