Binance, Rusya pazarından çıkma kararı aldı

Kripto para borsası Binance, Rusya'daki tüm varlıklarının CommEX firmasına satılması konusunda anlaşma sağladı. Böylece şirket Rusya pazarından tümüyle çıkacak. Rus kullanıcılar için "sorunsuz bir süreç" sağlanması için çıkış süreci 1 yıl sürecek.

"STRATEJİMİZLE UYUMLU DEĞİL"

Binance Baş Uyum Görevlisi (CCO) Noah Perlman, "Geleceğe baktığımızda, Rusya'da faaliyet göstermenin Binance'nin uyumluluk stratejisiyle uyumlu olmadığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

YAPTIRIM KORKUSUYLA KISITLAMALARA GİTMİŞTİ

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rusya'da kripto para kullanımı son dönemde artarken, Binance, şirkete yönelik yaptırım tehlikesi nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerinde çeşitli kısıtlamalara gitmişti.

HOLLANDA İÇİN DE BENZER KARAR ALINMIŞTI

Binance, haziran ayında da ülkedeki regülasyonlar nedeniyle Hollanda pazarından çekilme kararı almıştı. Açıklamada, "Binance, Hollanda'daki düzenleyici nezdinde kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak kapsamlı bir kayıt sürecindeydi. Hollanda'daki regülasyonlar kapsamında ülkedekilere hizmet vermek için çeşitli yolları denememize rağmen kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak kaydolmamız mümkün olmadı. Binance, Hollanda'dakilere hizmet sağlamak ve gerekli izinleri almak için her türlü çabayı göstermeye devam edecek." denilmişti.