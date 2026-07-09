Bingöl\'de 115 milyon liralık İŞGEM yatırımı için imzalar atıldı

Bingöl'de 115 milyon lira bütçeli İŞGEM 2. Etap Projesi için protokol imzalandı.

Bingöl Valiliğinde düzenlenen imza töreninde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çalışan ve Üreten Gençler Programı (CUGEB) kapsamında hayata geçirilecek İŞGEM 2. Etap Projesi için protokol imzalandı. Protokole Bingöl Valisi Cahit Çelik, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, İl Genel Meclis Başkanı Nihat Doğu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül imza attı.

Toplam 115 milyon lira bütçeye sahip projenin 102 milyon liralık kısmı hibe desteğiyle karşılanacak. Proje kapsamında Bingöl İŞGEM'e yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alana sahip 13 yeni üretim atölyesi kazandırılacak.

Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Bingöl'de üretim kapasitesinin artırılması, yeni girişimlerin desteklenmesi ve istihdama katkı sağlanması hedefleniyor. - BİNGÖL