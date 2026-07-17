Bingöl'de Modern Besi Çiftliği Kuruldu - Son Dakika
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Bingöl'de Modern Besi Çiftliği Kuruldu

Bingöl\'de Modern Besi Çiftliği Kuruldu
17.07.2026 10:53
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Devlet desteğiyle Bingöl'de 250 baş kapasiteli modern besi çiftliği faaliyete geçti.

Devlet desteğiyle Bingöl'de kurulan modern besi çiftliğinde 250 baş kapasiteyle üretim sürüyor. Yaklaşık 29 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen tesise, 22 milyon lira hibe desteği sağlandığı bildirildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekleriyle Bingöl'de hayata geçirilen yatırımlar üretime katkı sunmaya devam ediyor. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Fonu (IPARD) Programı kapsamında desteklenen modern besi çiftliğinde tam kapasite üretim yapılırken, tesis bölgede hayvancılığın gelişmesine katkı sağlıyor. Bu çerçevede Bingöl'de kurulan 250 baş kapasiteli üretim sürüyor. Yaklaşık 29 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen tesise, 22 milyon lira hibe desteği sağlandığı bildirildi.

TKDK Bingöl İrtibat Ofisi Sorumlusu Veteriner Hekim Safiye Ergin Kaya, kurum desteklerinin artık Türkiye'nin 81 ilinde uygulandığını belirterek, Bingöl'de bugüne kadar hayvancılık, kırsal turizm, tarımsal ürünlerin işlenmesi, arıcılık, su ürünleri yetiştiriciliği, yenilenebilir enerji ve bitkisel üretim gibi alanlarda toplam 20 projenin desteklendiğini söyledi.

Kaya, "Bu projelerle Bingöl'e 231 milyon liralık yatırım kazandırıldı. Kurumumuz tarafından 152 milyon lira hibe desteği sağlandı. İçerisinde bulunduğumuz besi çiftliğinin yatırım bedeli 29 milyon lira olup, bunun 22 milyon lirası hibe olarak karşılandı. Üreticilerimizi proje hazırlamaya davet ediyoruz. Gelin, proje yapın; kurumumuz ve devletimiz desteklesin. Toprağımıza, hayvancılığımıza ve geleceğimize birlikte sahip çıkalım" dedi.

Çiftlik sorumlusu Orhan Özateş ise TKDK desteğiyle Avrupa standartlarında modern bir tesis kurduklarını belirterek, "Çiftliğimiz 250 baş kapasiteyle faaliyet gösteriyor. Üretimimizi tam kapasite sürdürüyoruz. Tesisimiz Avrupa standartlarına uygun olarak kuruldu. Üretimin büyük bölümünü makineleşmiş sistemlerle gerçekleştiriyoruz. TKDK'nın sağladığı destekler bu yatırımın hayata geçirilmesinde önemli katkı sundu" diye konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Bingöl, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bingöl'de Modern Besi Çiftliği Kuruldu - Son Dakika

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