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BioNTech, Kovid-19 aşılarından sonra kanser araştırmalarına odaklanacak - Son Dakika
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BioNTech, Kovid-19 aşılarından sonra kanser araştırmalarına odaklanacak

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, Kovid-19 salgınına karşı geliştirdiği aşıların ardından gelecek yıllarda kanser araştırmalarına daha fazla odaklanacağını duyurdu. Şirketin CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, çeşitli kanser türleri için ileri aşamada olan çalışmaları olduğunu ve 2024 sonuna kadar onay almayı hedeflediklerini belirtti. BioNTech, bu yıl Kovid-19 aşılarından elde edeceği gelirle birlikte yaklaşık 3 milyar avro kazanmayı hedefliyor.

BioNTech, Kovid-19 aşılarından sonra kanser araştırmalarına odaklanacak
09.01.2024 - 17:19,
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Kovid-19 salgınına karşı aşıları ilk geliştiren şirketler arasında yer alan Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, gelecek yıllarda kanser araştırmalarına daha fazla odaklanacağını duyurdu.

BioNTech'den yapılan açıklamada, bugün San Francisco'da düzenlenen JP Morgan sağlık hizmetleri konferansında şirketin "2024 stratejik öncelikleri ve gelir beklentisine" ilişkin sunum yapılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yerilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, şu anda çeşitli kanser türleri için ileri bir geliştirme aşamasında olan çalışmalar yaptıklarını, 2024 sonuna kadar on veya daha fazla potansiyel olarak onayla ilgili çalışmaya sahip olmayı hedeflediklerini belirtti.

Şahin, "Bu yıl, 2026'dan itibaren beklenen ilk onkoloji tanıtımlarımıza doğru yenilikçi ürünlerimizi genişletmeye ve geliştirmeye devam ederken BioNTech'te önemli bir uygulama yılı olacak." dedi.

Şirket, bu yıl büyük ölçüde Kovid-19 aşılarından elde edeceği yaklaşık 3 milyar avroluk gelir hedefliyor.

Açıklamada, Biontech'in 2023 sonu itibarıyla yaklaşık 17,5 milyar avro nakit ve menkul kıymet yatırımı olduğu ve şirketin Kovid-19 aşılarının düşen satışlarına rağmen araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmaya devam edeceği vurgulandı.???????

Kaynak: AA
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