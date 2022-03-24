CW Enerji, Aksaray'daki bir firmanın çatısına güneş enerji santrali kurdu - Son Dakika
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CW Enerji, Aksaray'daki bir firmanın çatısına güneş enerji santrali kurdu

24.03.2022 17:13
CW Enerji, Aksaray'daki bir firmanın çatısına güneş enerji santrali kurdu

Güneş paneli üreticisi CW Enerji, Aksaray'daki bir firmanın çatısına güneş enerji santrali (GES) kurulumunu gerçekleştirdi.

Güneş paneli üreticisi CW Enerji, Aksaray'daki bir firmanın çatısına güneş enerji santrali (GES) kurulumunu gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CW Enerji, tekstilden gıdaya, otomotivden sağlığa kadar hemen her sektörde fabrika çatılarına anahtar teslim güneş enerji santrali kurmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, yaptıkları her bir GES ile temiz enerjiye katkı sağladıklarını belirtti.

Yılmaz, güneşin gücünden yararlanan fabrika sayısının hızla arttığını vurgulayarak, "Ülkemizde yenilenebilir enerji konusunda farkındalık gün geçtikçe artıyor. Firmalar, sürdürülebilir bir gelecek için fabrika çatılarını güneş enerji santrallerine çeviriyor. Bu şekilde hem kar ediyor hem de doğayı korumaya katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde birçok fabrikanın çatısında CW Enerji güneş panellerinin yer aldığını belirten Yılmaz, "Aksaray'da faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına da anahtar teslim güneş enerji santrali kurulumunu tamamladık. Yapılan iş birliği kapsamında firmanın çatısına 6 bin 825 kWp gücündeki güneş enerji santrali kuruldu. Projede 450 Wp gücünde 15 bin 169 adet güneş paneli kullanıldı. Bir firmayı daha güneş enerjisi ile tanıştırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyayı daha sağlıklı ve yaşanabilir bir geleceğe taşımak amacıyla çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"CW Enerji olarak, yarınlarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, geleceğimizi korumak, iyi bir gelecek inşa etmek için sorumluluklarımızın farkındayız ve bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaşadığımız gezegenin enerji ihtiyacını temiz kaynaklarla karşılamak için öncülük ederek, güneş enerjisinin kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir bir çevre bilincinin yaygınlaştırılması için çatıları GES'le donatmaya hız kesmeden devam edeceğiz."

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Çatısına güneş enerjisi panelleri kurulan Nef Stadı, Guinness Rekorlar Kitabı'nda Çatısına güneş enerjisi panelleri kurulan Nef Stadı, Guinness Rekorlar Kitabı'nda Çatısına güneş enerjisi panelleri kurulan Nef Stadı, Guinness Rekorlar Kitabı'nda Çatısına güneş enerjisi panelleri kurulan Nef Stadı, Guinness Rekorlar Kitabı'nda

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi CW Enerji, Aksaray'daki bir firmanın çatısına güneş enerji santrali kurdu - Son Dakika


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