Zincir marketi ifşa etmek isteyen vatandaş, 5 litrelik ayçiçek yağını kilo olarak tarttı! Sosyal medyada gündem olan videoya yorum yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

Zincir marketi ifşa etmek isteyen vatandaş, 5 litrelik ayçiçek yağını kilo olarak tarttı! Sosyal medyada gündem olan videoya yorum yağdı

18.12.2022 12:54

Bir zincir marketin 5 litrelik yağı eksik koyduğunu öne süren vatandaş, yağı tartıda kilo olarak tartması sebebiyle rezil oldu. Sosyal medyada da gündem olan videoya çok sayıda yorum geldi.

Zincir marketlerde son dönemde yapılan fahiş zamlar vatandaşların tepkisini çekmeye başladı. MHP lideri Bahçeli ile zincir marketler arasında yaşanan gerginliğin ardından da bazı vatandaşlar marketleri protesto etmeye başladı. Ancak son yaşanan olay, insanların gülmesine neden oldu.

5 LİTRELİK YAĞI KİLO OLARAK ÖLÇTÜ

Bir vatandaş, zincir marketten aldığı yarım kilo mısır ve 5 litrelik yağı tartıda tarttı. Mısır 514 gram gelirken, 5 litrelik yağ 4 kilo 683 gram geldi. Vatandaş bu rakamın eksik olduğunu düşündü ama rakam doğruydu. Çünkü litre olarak satılan ürünler, kilogram cinsinden ölçülmüyordu.

"YETMEDİĞİ GİBİ GİZLİ ZAM YAPIYORLAR"

Vatandaş, söz konusu videoda, "Sürekli zam yapıyorlar zam yapıyorlar. Yetmediği gibi gizli zam da yapıyorlar. Yetkililerimizin bu konuya el atmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Gülüşmelere neden olan video, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

YORUMLAR
500

Ayçiçek Yağı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zincir marketi ifşa etmek isteyen vatandaş, 5 litrelik ayçiçek yağını kilo olarak tarttı! Sosyal medyada gündem olan videoya yorum yağdı - Son Dakika


Son Dakika
13:00 Başsavcılık mezarın açılması talebini kabul etmedi, sosyal medya ayaklandı: Cem Garipoğlu ölmedi mi?
12:46 Kısmetse Olur'da tepki toplayan anlar! Kadın adaylar görür görmez ne yapacaklarını şaşırdı
12:32 Zincir marketi ifşa etmek isteyen vatandaş, 5 litrelik ayçiçek yağını kilo olarak tarttı! Sosyal medyada gündem olan videoya yorum yağdı
11:38 Oyuncu Hande Erçel'den kanser tedavisi gören yeğeni Aylin Mavi'nin yaş gününde duygulandıran paylaşım
11:37 Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Salı günü çalışanlara rahat nefes aldıracak bir oran belirlenecek
11:11 Ankara'da darbedilen davulcu Mehmet Dudarık'ın son durumu! Arkadaşı çaresizliğini bu sözlerle anlattı
11:10 HDP'den İmamoğlu ve Akşener'in sarıldığı fotoğrafa şaşırtan yorum
11:04 Antalya'da 14 yaşındaki öğrencisine cinsel içerikli mesajlar atan antrenör tutuklandı
10:34 Telefon hırsızını bulana ödül verecekler: Aradıkları kişi iPhone'u ucuza satın almak için Batum'a gelen bir Türk
10:30 Oda başkanı meydana inip denetleme yaptı, taksicilerin tepkisi ağır oldu: Herkes işini yapsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2022 13:17:36. #1.13#
SON DAKİKA: Zincir marketi ifşa etmek isteyen vatandaş, 5 litrelik ayçiçek yağını kilo olarak tarttı! Sosyal medyada gündem olan videoya yorum yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement