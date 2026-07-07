Başsavcıdan adliye binası inşaatında inceleme

Birecik Cumhuriyet Başsavcısı Emre US yeni adliye sarayı inşaatında incelemelerde bulundu.

Birecik Cumhuriyet Başsavcısı Emre US ile İlçe Emniyet Müdürü Serkan Yıldız ve Belediye Başkanı Mehmet Begit, beraberindeki heyetle birlikte inşaat alanını dolaşarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Toplam 16 bin 227 metrekare inşaat alanına sahip olan adliye sarayının bodrum, zemin ve iki kat olarak inşa edildiği öğrenildi. Yeni hizmet binasında 51 hakim ve savcı odası, 28 duruşma salonu, İlçe Seçim Kurulu Müdürlüğü, İcra Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü yer alacak. Binanın ayrıca modern teknoloji altyapısına ve engelli erişimine uygun şekilde tasarlandığı belirtildi.

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan heyet, yapımı hızla süren adliye sarayının tamamlanmasıyla birlikte Birecik'te adalet hizmetlerinin daha modern, etkin ve kaliteli şartlarda sunulacağını ifade etti.

Heyet, yeni adliye sarayının ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu. - ŞANLIURFA