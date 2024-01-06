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Bireysel sulama sistemlerinde hibe üst limiti 3 milyon TL'ye çıkarıldı - Son Dakika
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Bireysel sulama sistemlerinde hibe üst limiti 3 milyon TL'ye çıkarıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bireysel sulama sistemlerini desteklemek amacıyla hibeye esas proje üst limitini 1 milyon TL'den 3 milyon TL'ye çıkardı. Yapılan değişiklikle tarımda suyun etkin kullanımını sağlayan modern basınçlı sulama sistemlerine olan başvurunun artması ve daha rekabetçi bir ortamın oluşması hedefleniyor. 2024 yılı hibe programına başvurular, 9 Ocak 2024 tarihinden itibaren 45 gün boyunca alınacak.

Bireysel sulama sistemlerinde hibe üst limiti 3 milyon TL\'ye çıkarıldı
06.01.2024 - 12:16,  Güncelleme: 12:20
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BİREYSEL sulama sistemleri desteklemeleri kapsamında, bireysel sulama sistemlerinde hibeye esas proje üst limiti 1 milyon TL'den 3 milyon TL'ye çıkarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün, 'Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği', Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde yapılan değişiklikle bireysel sulama sistemlerinde hibeye esas proje üst limiti 1 milyon TL'den 3 milyon TL'ye çıkarıldı. 2024 yılı hibe programına, 9 Ocak 2024 tarihinden itibaren 45 gün içinde başvurular alınmaya başlayacak. Yapılan tebliğ değişikliği ile tarımda kullanılan suyun etkin kullanımını sağlayan, Modern Basınçlı Sulama Sistemlerine olan başvurunun artması, daha rekabetçi bir ortamın oluşması amaçlanıyor. Ayrıca, bütçeden ayrılan ödeneğin kullanılması, yüzde 50 hibe desteği oranından azami bir şekilde istifade edilmesi, hibe program iş süreçlerinin kısaltılması ile üretim sezonu içerisinde sistemin çalışır vaziyette olmasının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: DHA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bireysel sulama sistemlerinde hibe üst limiti 3 milyon TL'ye çıkarıldı - Son Dakika
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