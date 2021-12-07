Birleşik Arap Emirlikleri, hafta tatilini 2,5 güne çıkardı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE hükümeti, yeni çalışma sisteminde haftalık çalışmayı 4,5 gün olarak belirledi. Yeni çalışma sistemine 1 Ocak 2022'de geçileceğine işaret edilen haberde, hafta tatilinin bundan sonra cuma saat 12.00'de başlayarak pazarı da kapsayacak şekilde 2,5 gün olacağı aktarıldı.

CUMA NAMAZI SAATİNİ SABİTLEDİLER

Haberde, BAE hükümetinin yıl boyunca ülkede cuma namazının saat 13.15'te kılınması yönünde karar aldığı da aktarıldı.

ÇALIŞMA PERFORMANSINI ARTIRMASI BEKLENİYOR

Tüm kamu kurumlarının uyacağı yeni çalışma sisteminin BAE ekonomisinin küresel piyasalarla entegre olmasına katkı sağlayacağı ifade edildi. Haberde yeni sistemle ayrıca kamu kurumlarındaki çalışma performansının da artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.