Biruni Teknopark, Yatırımda 3'üncü Oldu

Ekonomi

Biruni Teknopark, StartupCentrum-Yıldız Tekno GSYO tarafından hazırlanan yatırım raporuna göre, yatırım miktarıyla Türkiye'de en fazla yatırım alan 3'üncü teknopark oldu.

Biruni Üniverisitesinden yapılan açıklamada yer verilen StartupCentrum-Yıldız Tekno GSYO'nun Türkiye startup ekosistemine dair 2024 verilerini yayımladığı rapora göre, Biruni Teknopark, yatırım alan girişimler ve toplam yatırım miktarı açısından en güçlü teknoparklar arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biruni Teknopark Genel Müdürü Sezgin Erzan, toplam 150 milyon 940 bin dolarlık yatırımyla Türkiye'de en fazla yatırım alan 3'üncü teknopark olma başarısını gösterdiklerini belirtti.

Erzan, teknoloji ve inovasyon odaklı projelere yapılan yatırımların artmasının teknoparkın cazibesini artırdığını vurguladı.

Biruni Teknopark'ın yatırım alan girişimlere ev sahipliği yapan ilk 10 teknopark arasında 6'ıncı sırada yer aldığını aktaran Erzan, "Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren 21 girişim, yatırım almayı başarıp önemli bir başarıya imza attı. Bu durum, Biruni Teknopark'ın Türkiye'nin en güçlü teknoparklarından biri olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. 6'ıncı sırada yer alması, teknoparkın sunduğu desteklerin ve girişimcilere sağladığı fırsatların ne denli etkili olduğunu gözler önüne seriyor. Biruni Teknopark, yatırımcılar için cazip bir merkez olmayı sürdürürken, bu başarıyı daha da ileriye taşıma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor." açıklamasını yaptı.

"Girişimcilerimize verdiğimiz desteği artırarak devam edeceğiz"

Türkiye'de teknoloji ve inovasyona yapılan yatırımların hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Erzan, Biruni Teknopark'ın 2024 itibarıyla 289 girişime ev sahipliği yaparak firma sayısı bakımından teknoparklar arasında 8'inci sırada yer aldığını bildirdi.

Erzan, girişimcilere sundukları AR-GE destekleri, mentörlük programları ve finansal teşviklerle yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli bir çekim merkezi haline geldiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Girişimcilerimize sunduğumuz imkanlar ve sağladığımız yatırımlar ile Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon ekosisteminin gelişimine katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün ulaştığımız başarı, daha da büyük hedeflere ulaşmamız için bizlere ilham veriyor. Teknoparkımızın potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için yatırımlarımıza ve girişimcilerimize verdiğimiz desteği artırarak devam edeceğiz."