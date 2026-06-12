Biruni Üniversitesi'nden Yapay Zeka ile Eğitim Projesi - Son Dakika
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Biruni Üniversitesi'nden Yapay Zeka ile Eğitim Projesi

12.06.2026 11:53
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Biruni Üniversitesi, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için öğretmenlere yapay zeka destekli eğitim sunacak.

Biruni Üniversitesi, TÜBİTAK 4008 kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Fark Et, Uyarla, Takip Et: Öğrenme Güçlüğünde Tanıdan Uygulamaya Öğretmen Mentörlüğü" projesi ile öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için öğretmenlere yapay zeka destekli eğitim sunacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Biruni Üniversitesi tarafından yürütülen ve TÜBİTAK 4008 kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Fark Et, Uyarla, Takip Et: Öğrenme Güçlüğünde Tanıdan Uygulamaya Öğretmen Mentörlüğü" projesi ile devlet okullarında görev yapan İngilizce öğretmenlerinin öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencileri daha iyi tanımaları, eğitim süreçlerini bireyselleştirmeleri ve yapay zeka destekli araçları etkili şekilde kullanmaları hedefleniyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek etkileşimli seminerler ve uygulamalı atölyelerde disleksi, disgrafi, dikkat eksikliği ve benzeri öğrenme güçlüklerinin tanınması, öğretim süreçlerinin bireyselleştirilmesi, yapay zeka destekli araçların kullanımı ve öğretmen mentörlüğü uygulamaları ele alınacak.

Biruni Üniversitesinin yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Gedik Üniversitesi akademisyenlerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek projenin sonunda öğretmenlerin öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencileri daha etkin şekilde destekleyebilmeleri, yabancı dil öğretiminde kapsayıcı uygulamaların yaygınlaşması ve yapay zeka destekli bireyselleştirilmiş eğitim yaklaşımlarının sınıf ortamlarına taşınması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı, öğrencilerin farklı öğrenme biçimlerine sahip olduğuna dikkati çekti.

Öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların çoğu zaman derslerde zorlanabildiğinin bilgisini paylaşan Sayı, "Ancak bu durum onların potansiyellerinin düşük olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine doğru yaklaşımla desteklendiklerinde yaratıcı, üretken ve topluma değer katan bireyler olarak öne çıkabiliyorlar. Bu nedenle öğretmenlerimizin bu öğrencileri fark edebilmesi ve ihtiyaçlarına uygun eğitim ortamları oluşturabilmesi büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında İstanbul'daki devlet okullarında görev yapan 25 İngilizce öğretmenine eğitim verileceğini belirten Sayı, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin öğrenme güçlüğünün türlerini tanımalarını, öğrencilerin ihtiyaçlarını analiz etmelerini ve sınıf içi öğretim süreçlerini kişiselleştirebilmelerini amaçlıyoruz. Bunun yanında yapay zeka destekli uygulamaların eğitimde nasıl kullanılabileceğine ilişkin uygulamalı eğitimler de sunacağız. Böylece öğretmenlerimiz hem akademik hem de teknolojik açıdan güçlenecek."

Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Gizem Mutlu Gülbak da öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için bireyselleştirilmiş öğretim süreçlerinin öneminin altını çizdi.

Gülbak, "Her öğrencinin öğrenme biçimi farklıdır. Yapay zeka destekli araçlar öğretmenlere öğrencilerin ihtiyaçlarını daha hızlı analiz etme ve kişiye özel materyaller geliştirme konusunda önemli avantajlar sağlıyor. Bu proje sayesinde öğretmenlerimiz teknolojiyi pedagojik yaklaşımlarla birleştirerek daha kapsayıcı öğrenme ortamları oluşturabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Biruni Üniversitesi'nden Yapay Zeka ile Eğitim Projesi - Son Dakika

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