Biruni ve Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nden İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Biruni ve Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nden İşbirliği

Biruni Üniversitesi, Kazakistan ile eğitim ve sağlık alanında işbirliği protokolü imzaladı.

11.10.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biruni Üniversitesi, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi arasında yükseköğretim ve sağlık alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Biruni Üniversitesi, başta sağlık olmak üzere eğitim ve bilimsel çalışmalarıyla topluma katkı sağlamaya devam ediyor.

Türkiye ve Kazakistan arasındaki köklü kardeşlik ve işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen üniversite, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ile anlaşmaya imza attı.

Gerçekleştirilen işbirliğiyle değişim programları, ortak araştırma projeleri, yayınlar, akademik toplantı, seminer, konferans katılımı, klinik programlar ve sağlık turizmi alanında işbirliği yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biruni Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Solak, işbirliğinin yükseköğretim, sağlık ve bilim dünyasına katkı sağlayacağını belirterek, uluslararası çalışmalara büyük önem verdiklerini ve bu doğrultuda dünya üniversiteleriyle stratejik işbirlikleri kurduklarını kaydetti.

Solak, fakülte ve merkezlerle öğrencilere uluslararası standartlarda eğitim sunduklarına dikkati çekerek, "Yeni işbirliğiyle eğitim ve araştırma alanında kaliteyi yükseltirken, bilimsel çalışmalarla da topluma fayda sağlayacağız. İmzalanan bu protokolle Kazakistan'da yapacağımız çalışmalarda daha güçlü bir konuma geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ahmet Yesevi, Kazakistan, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Biruni ve Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nden İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:14 Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı
13:08 Köfteci Yusuf’a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
20:36 Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu
20:17 Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB’de daire başkanı oldu Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
20:06 Köfteci Yusuf’a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu
19:31 Türkiye’nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı Türkiye'nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı
19:29 Can Bonomo’nun ablası Funda Bonomo intihara kalkıştı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo intihara kalkıştı
19:17 Kolaya dev zam geliyor Kolaya dev zam geliyor
19:02 Fatih Terim’den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi Fatih Terim'den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi
19:00 Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 14:06:08. #1.12#
SON DAKİKA: Biruni ve Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nden İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.