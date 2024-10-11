Biruni ve Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nden İşbirliği

Ekonomi

Biruni Üniversitesi, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi arasında yükseköğretim ve sağlık alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Biruni Üniversitesi, başta sağlık olmak üzere eğitim ve bilimsel çalışmalarıyla topluma katkı sağlamaya devam ediyor.

Türkiye ve Kazakistan arasındaki köklü kardeşlik ve işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen üniversite, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ile anlaşmaya imza attı.

Gerçekleştirilen işbirliğiyle değişim programları, ortak araştırma projeleri, yayınlar, akademik toplantı, seminer, konferans katılımı, klinik programlar ve sağlık turizmi alanında işbirliği yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biruni Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Solak, işbirliğinin yükseköğretim, sağlık ve bilim dünyasına katkı sağlayacağını belirterek, uluslararası çalışmalara büyük önem verdiklerini ve bu doğrultuda dünya üniversiteleriyle stratejik işbirlikleri kurduklarını kaydetti.

Solak, fakülte ve merkezlerle öğrencilere uluslararası standartlarda eğitim sunduklarına dikkati çekerek, "Yeni işbirliğiyle eğitim ve araştırma alanında kaliteyi yükseltirken, bilimsel çalışmalarla da topluma fayda sağlayacağız. İmzalanan bu protokolle Kazakistan'da yapacağımız çalışmalarda daha güçlü bir konuma geleceğiz." ifadelerini kullandı.