Bişkek'te 150 Milyon Dolarlık Anlaşma İmzalandı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkelerinin katılımıyla "Avrasya'nın Kalbi Kırgızistan" başlıklı iş forumunda, 150 milyon dolarlık anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Ulusal Yatırım Ajansı organizasyonunda düzenlenen foruma, yatırımcılar, iş dünyası temsilcileri, uluslararası finans kuruluşları ve uzmanlardan oluşan 600'ü aşkın kişi katıldı.

Forumun açılışında konuşan Kırgızistan Bakanlar Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Daniyar Amangeldiyev, ŞİÖ 2025-2026 dönem başkanlıkları süresince iş bağlarını güçlendirmek ve altyapı engellerini ortadan kaldırmak için bir dizi önlem uyguladıklarını söyledi.

ŞİÖ'nün küresel ekonomideki stratejik rolüne işaret eden Amangeldiyev, şu ifadeleri kullandı:

"ŞİÖ üye devletleri, 3,5 milyardan fazla nüfusu ve 33 trilyon dolarlık toplam GSYİH'si ile 10 ülkeden oluşmakta ve küresel ekonominin en büyük merkezlerinden birini teşkil etmektedir. Ülkelerimiz, aynı zamanda küresel tarımsal üretimin yüzde 38'ini karşılıyor. Son 4 yılda Kırgızistan ile ŞİÖ ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 2 katından fazla arttı. Sürdürülebilir kalkınma için dijital ticaret, yeşil enerji, ulaşım, lojistik ve altyapı gibi alanlara odaklanmayı öneriyoruz."

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Ulusal Yatırım Ajansı Başkanı Ravşanbek Sabirov da Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un liderliğinde yürütülen reformların güçlü bir ekonomik büyüme ve yüksek yatırım faaliyeti getirdiğini vurguladı.

Ülkenin bölgedeki en yüksek büyüme oranlarından birine ulaştığını aktaran Sabirov, şunları kaydetti:

"2025 yılı sonu itibarıyla ekonomik büyüme yüzde 11'i aşarken, gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) tarihte ilk kez 1,9 trilyon soma (yaklaşık 21,7 milyar dolar) ulaştı. Doğrudan yabancı yatırımlar 1,3 milyar doları aşarak yüzde 27'nin üzerinde büyüme kaydetti. Son 3 yılda toplam yatırım portföyü 23 milyar doları aşan anlaşmalara imza attık. Ayrıca kamu-özel sektör ortaklığıyla 434 milyar som (yaklaşık 4,9 milyar dolar) değerinde 90 proje başarıyla hayata geçiriliyor."

"Her ülkenin kendine özgü güçlü yönleri var"

Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Temir Sariyev, Örgütün ortak bir refah motoru olması gerektiğini belirterek, üye ülkelerin potansiyellerine dikkati çekti.

Çin'in teknoloji, Rusya'nın enerji, Kazakistan ve Kırgızistan'ın transit koridor gibi avantajlara sahip olduğunu belirten Sariyev, "Kırgızistan, fikirlerinize, yatırımlarınıza ve işinize açık." çağrısında bulundu.

ŞİÖ Genel Sekreter Yardımcısı Piao Yanfan, Örgütün bölgesel barış, istikrar ve halkların refahına sunduğu katkıları anımsatarak, forumun iş insanları adına somut anlaşmalarla taçlanmasını temenni etti.

Forum kapsamında, mutabakat zaptı ve niyet mektupları da dahil olmak üzere toplam 150 milyon dolar değerinde 12 yatırım ve ticaret sözleşmesi imzalandı.

Etkinlik kapsamında yarın Bişkek'te ŞİÖ Sanayi ve Yatırım Fuarı açılacak.