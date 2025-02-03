BIST 100 %0,86 Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 %0,86 Düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta %0,86 değer kaybederek 9.918,35 puana indi.

03.02.2025 10:16
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,86 düşüşle 9.918,35 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 86,04 puan ve yüzde 0,86 azalışla 9.918,35 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi yüzde 0,82 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,15 ile orman kağıt basım olurken, en fazla kaybettiren ise banka oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e de ek yüzde 10 gümrük vergisi getirmesi sonrasında satış baskısı öne çıkarken, konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,77 değer kaybederek 10.004,38 puandan tamamlarken, gözler bugün açıklanacak ocak ayına ilişkin enflasyon verilerine çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,29 arttığını tahmin ediyor.

Ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceğini öngören ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyonun yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 seviyelerinin destek, 10.000 ve 10.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 %0,86 Düştü - Son Dakika

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