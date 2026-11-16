BIST 100, 1,01 puanlık düşüşle günü 11.841,81 puandan kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

BIST 100, 1,01 puanlık düşüşle günü 11.841,81 puandan kapandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre 1,01 puan azalışla 11.841,81 puandan tamamladı. Endekste 43 hisse prim yaparken 51 hisse geriledi; BIST 30 ise 3,21 puan azalışla 14.841,53 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,01 puan azalarak 11.841,81 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 34,05 puan ve yüzde 0,29 azalışla 11.808,77 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.735,91 puanı, en yüksek 11.951,86 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yatay seyirle 11.841,81 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 3,21 puan azalışla 14.841,53 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,12, hizmetler endeksi yüzde 0,23, teknoloji endeksi yüzde 2,10 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 51'i geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Erdemir, Tüpraş ile Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 865 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 3 bin 865 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,13 azalışla 6 milyon 313 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,09, bileşik getirisi yüzde 39,34 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 50,2684, satışta 50,4698 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 50,1574, satışta 50,3584 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1016, sterlin/dolar paritesi 1,3197 ve dolar/yen paritesi 159,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da ocak vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 2,9 azalışla 93,04 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
EkonomiFinansDövizBorsaBıstSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu
Arınç’tan çarpıcı anı Yargıtay’a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti Arınç'tan çarpıcı anı! Yargıtay'a atanan genç hakimin önceki görevi pes dedirtti
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti Galatasaray-Samsunspor maçının stadı değişti
Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor Parasını altına yatıranlara şok üstüne şok: 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
Meclis’te “Kürt illeri“ gerginliği Mehmet Muş’tan DEM Partili vekile sert tepki Meclis’te "Kürt illeri" gerginliği! Mehmet Muş'tan DEM Partili vekile sert tepki
18:32
Yeniden İstanbul’a gelmek üzere Kim Min Jae’den Süper Lig devine yeşil ışık
Yeniden İstanbul'a gelmek üzere! Kim Min Jae'den Süper Lig devine yeşil ışık
18:25
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
18:01
Amedspor’dan TFF’ye olay tepki
Amedspor'dan TFF'ye olay tepki
17:40
Sarıgül Ailesi’ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
17:40
Konya Beyşehir’de pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
Konya Beyşehir'de pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız kurtarılamadı
17:07
Karaahmetoğlu CHP’den ayrıldı: Beyoğlu’nda gerekçe iç kavgalar
Karaahmetoğlu CHP'den ayrıldı: Beyoğlu'nda gerekçe iç kavgalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 18:45:25. #7.12#
SON DAKİKA: BIST 100, 1,01 puanlık düşüşle günü 11.841,81 puandan kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android