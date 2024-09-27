BIST 100 9.741,81 Puanla Düşüşte

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,89 değer kaybederek 9.741,81 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 87,38 puan azalışla 9.741,81 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 31 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,04 ve holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,86 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 3,49 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklentiler dahilinde büyümesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadeleyi "yumuşak iniş" ile sonlandırabileceği ve ekonomiye zarar vermeyeceği öngörüsüyle karışık bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri varlığını korusa da son dönemde açıklanan makroekonomik veriler endişelerin sınırlı kalmasına yardımcı oluyor.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar, toptan eşya stokları, çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 puanın destek, 10.050 ve 10.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.