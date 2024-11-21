BIST 100'de Yüzde 3,72 Artış - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100'de Yüzde 3,72 Artış

BIST 100\'de Yüzde 3,72 Artış

BIST 100 endeksi, günü 9.367,77 puandan kapatırken, 95 hissenin değeri arttı.

21.11.2024 19:17
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 335,95 puan artarak 9.367,77 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 48,02 puan ve yüzde 0,53 yükselişle 9.079,84 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.069,91 puanı, en yüksek 9.380,57 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,72 artışla 9.367,77 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,88, sanayi endeksi yüzde 2,93, hizmetler endeksi yüzde 2,29 ve teknoloji endeksi yüzde 2,34 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 410,05 puan ve yüzde 4,13 kazançla 10.338,38 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 95'i prim yaptı, 5'i geriledi. Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Türk Hava Yolları ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 666 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 666 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 3 milyon 103 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,82, bileşik getirisi de yüzde 42,59 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,4254 lira, satışta 34,5633 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,4131 lira, satışta 34,5510 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0530, sterlin/dolar paritesi 1,2640 ve dolar/yen paritesi 154,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 artışla 73,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100'de Yüzde 3,72 Artış - Son Dakika

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