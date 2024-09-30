BIST 100 Endeksi %1,14 Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi %1,14 Düştü

BIST 100 endeksi, 9.665,78 puandan kapandı, gün içinde %1,14 azalış gösterdi.

30.09.2024 18:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 111,68 puan azalarak 9.665,78 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 29,79 puan ve yüzde 0,30 azalışla 9.747,67 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.643,34 puanı, en yüksek 9.757,93 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,14 azalışla 9.665,78 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,93, sanayi endeksi yüzde 0,78, hizmetler endeksi yüzde 1,27 ve teknoloji endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 107,32 puan ve yüzde 0,99 kayıpla 10.780,36 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 24'ü prim yaptı, 74'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), BİM Birleşik Mağazalar ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 636 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 636 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 3 milyon 40 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,0971 lira, satışta 34,2337 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,0662 lira, satışta 34,2027 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1150, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 143,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,6 artışla 72,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi %1,14 Düştü - Son Dakika

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