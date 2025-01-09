BIST 100 Endeksi 10.000'in Üzerinde Kapatıldı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 109,96 puan artarak 10.000,72 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 41,87 puan ve yüzde 0,42 artışla 9.932,63 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.899,27 puanı, en yüksek 10.016,94 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 artışla 10.000,72 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,81, sanayi endeksi yüzde 1,04, teknoloji endeksi yüzde 1,49 ve hizmetler endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 121,67 puan ve yüzde 1,11 kazançla 11.047,98 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 84'ü prim yaptı, 13'ü geriledi. Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Turkcell, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 674 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 674 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 3 milyon 48 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,62, bileşik getirisi de yüzde 39,97 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,2674 lira, satışta 35,4087 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,2932 lira, satışta 35,4346 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0300, sterlin/dolar paritesi 1,2310 ve dolar/yen paritesi 157,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 artışla 76,6 dolardan işlem görüyor.