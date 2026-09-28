BIST 100 endeksi 12.592,76 puandan kapanırken yüzde 2,38 geriledi - Son Dakika
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BIST 100 endeksi 12.592,76 puandan kapanırken yüzde 2,38 geriledi

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 2,38 değer kaybederek günü 12.592,76 puandan kapattı. Endekse dahil hisselerin 91'i geriledi, 9'u prim yaptı; altının kilogramı da yüzde 3,1 düşüşle 6 milyon 538 bin lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 306,59 puan azalarak 12.592,76 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 209,47 puan ve yüzde 1,62 azalışla 12.689,87 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.455,53 puanı, en yüksek 12.750,45 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,38 değer kaybederek 12.592,76 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 298,04 puan ve yüzde 1,87 azalışla 15.648,91 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 2,03, teknoloji endeksi yüzde 2,24, mali endeks yüzde 2,75 ve sanayi endeksi yüzde 4,12 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 9'u prim yaptı, 91'i geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Akbank, Tüpraş ile SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 119 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 119 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 3,1 düşüşle 6 milyon 538 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,03, bileşik getirisi yüzde 40,46 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 48,8665, satışta 49,0623 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 48,7560, satışta 48,9514 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1366, sterlin/dolar paritesi 1,3253 ve dolar/yen paritesi 157,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da aralık vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 2,5 artışla 99,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100 endeksi 12.592,76 puandan kapanırken yüzde 2,38 geriledi - Son Dakika
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