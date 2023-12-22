BIST 100 Endeksi 207,39 Puan Azalarak Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 207,39 puan azalarak 7.557,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,82 puan ve yüzde 0,06 değer kazancıyla 7.769,78 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.553,85, en yüksek 7.794,95 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,67 azalışla 7.557,56 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,77, hizmetler endeksi yüzde 2,43, sanayi endeksi yüzde 3,11, teknoloji endeksi yüzde 3,75 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 242,75 puan ve yüzde 2,87 kayıpla 8.207,54 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 11'i prim yaptı, 89'u geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Tüpraş ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2067 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2067 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1 artışla 1 milyon 998 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,35'ten, bileşik getirisi de yüzde 37,31'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 29,1140 lira, satışta 29,2307 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 29,0694 lira, satışta 29,1859 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1030, sterlin/dolar paritesi 1,2730, dolar/yen paritesi de 142,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 artışla 79,8 dolardan işlem görüyor.