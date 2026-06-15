BIST 100 Endeksi %3,10 Artışla 14.370,35 Puanı Gördü - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi %3,10 Artışla 14.370,35 Puanı Gördü

15.06.2026 13:33
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %3,10 artarak 14.370,35 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,10 değer kazanarak 14.370,35 puana çıktı.

Cuma günü 13.938,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 420,99 puan ve yüzde 3,02 artışla 14.359,48 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 431,87 puan ve yüzde 3,10 yükselişle 14.370,35 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.251,51 puanı, en yüksek 14.382,19 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,32, hizmetler endeksi yüzde 2,97, sanayi endeksi yüzde 2,49 ve teknoloji endeksi yüzde 1,17 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 94'ü yükselirken 6'sı geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ve ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 340 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1610, sterlin/dolar paritesi 1,3430 ve dolar/yen paritesi 160,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,2820 liradan, avro 53,7540 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 2,9 artışla 4 bin 340 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 4,3 azalışla 82,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi %3,10 Artışla 14.370,35 Puanı Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi %3,10 Artışla 14.370,35 Puanı Gördü - Son Dakika
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