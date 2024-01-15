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BIST 100 Endeksi 8.044,02 Puandan Kapandı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi 8.044,02 Puandan Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 57,55 puan artışla 8.044,02 puandan tamamladı. Gün içinde en düşük 7.979,00, en yüksek 8.094,58 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 0,72 artış kaydetti. Mali, hizmetler, teknoloji ve sanayi endeksleri de değer kazandı. Altın fiyatları ise yükselişini sürdürdü.

BIST 100 Endeksi 8.044,02 Puandan Kapandı
15.01.2024 - 18:33,  Güncelleme: 18:35
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 57,55 puan artarak 8.044,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 10,18 puan ve yüzde 0,13 artışla 7.996,66 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.979,00, en yüksek 8.094,58 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,72 artışla 8.044,02 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,58, hizmetler endeksi yüzde 1,10, teknoloji endeksi yüzde 0,43 ve sanayi endeksi yüzde 1,10 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 50,82 puan ve yüzde 0,59 kazançla 8.726,23 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70'si prim yaptı, 25'si geriledi. Türk Hava Yolları, Koç Holding, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2050 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2050 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 4,7 artışla 2 milyon 60 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,57'den, bileşik getirisi de yüzde 41,10'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,0238 lira, satışta 30,1442 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 29,9953 lira, satışta 30,1155 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,2720, dolar/yen paritesi de 145,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 azalışla 77,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi 8.044,02 Puandan Kapandı - Son Dakika


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