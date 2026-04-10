BIST 100 Endeksi Ateşkesle Yükseldi

10.04.2026 16:00
BIST 100 endeksi, Orta Doğu'daki ateşkes sonrası 28 Şubat seviyesinin üzerine çıktı.

MAHMUT ÇİL - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi Orta Doğu'daki geçici ateşkesin devam etmesi ve müzakerelere ilişkin iyimserliklerle ABD ve İsrail'in İran'a saldırdığı 28 Şubat'tan bu yana olan kayıplarını geri kazandı.

ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesle birlikte jeopolitik risklerin sahadan, masaya taşınması küresel piyasalarda toparlanma eğilimini güçlendirdi. Piyasaların her olumlu gelişmeyi fiyatlama arzusu risk iştahının yeniden canlanmasına katkı verdi.

Tarafların kalıcı barışı tesis etmek için hafta sonu bir araya gelmesinden önce piyasalarda iyimser bir tablo öne çıkıyor. Ekonomi yönetiminin savaşın etkilerini engellemek üzere aldığı önlemlerin yanı sıra esnek ve proaktif yaklaşımın benimseneceğine yönelik mesajlar, Türkiye'nin bölgedeki güçlü duruşunu pekiştirdi.

Bu süreçte, petrol fiyatlarındaki sert yükselişler ve dolardaki güçlenme küresel çapta enflasyon korkularını artırmasına karşın, güçlü rezerv yönetimi ve olası döviz risklerini sınırlayan hamleler TL varlıklara yönelik talebin zayıflamasının önüne geçti.

Orta Doğu'daki gelişmelerin etkileri küresel çapta piyasaları sarsarken, geçici ateşkes haberlerinin ardından yurt içi piyasalarda yükseliş eğilimi dikkati çekti. Gelişmekte olan ülkelere göre kayıpların daha sınırlı olduğu BIST 100 endeksi bugün yaşadığı yükselişlerin ardından çatışmaların başladığı 28 Şubat tarihinden önceki seviyelerine yükseldi.

Endeks çatışmaların başladığı 28 Şubat'tan önce 13.717,81 puan seviyesindeydi. Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle 12.433,04 puana kadar gerileyen endeks bugün 13.938,58 puana kadar yükseldi.

Türkiye'nin süreçteki arabuluculuk adımları, güvenli yatırım ortamı ve ekonomi yönetiminin aldığı önlemler yurt içi piyasalarda dirençliliği destekledi.

Türkiye'nin CDS'i savaş öncesi seviyelere yaklaştı

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada güven veren duruşu, yabancı yatırımcıların Türk lirası varlıklara talebini artırırken, ülkenin borçlanma maliyetleri de geriliyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 236 baz puana gerileyerek savaşın başladığı 28 Şubat öncesi seviyelerine yaklaştı. Ülke risk primi savaşın yoğun yaşandığı mart ayında 327 puana kadar yükselmişti.

Buna ek olarak Türkiye ve gelişen piyasalar CDS'i arasındaki fark 78,9'e inerek 19 Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Öte yandan, dün açıklanan verilere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 3 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 306 milyon dolar artarak 161 milyar 645 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezerv yönetimi ve likidite araçları konusunda hızlı önlem alabilme kabiliyetini ortaya koydu

Savaş süresince, TCMB döviz piyasalarında belirgin hareketleri önlemek için etkili adımlar attı. TCMB, rezerv yönetimi ve likidite araçları konusunda hızlı önlem alabilme kabiliyetini ortaya koydu.

Bankalar TCMB ile swap işlemlerine yeniden yönelirken bu durum, sistemde bir döviz likiditesi sıkıntısı olmadığını ve uygulanan kur rejiminin sağlıklı bir şekilde işlediğini gösteriyor.

Bankalara Türk lirası likidite yönetiminde esneklik sağlamak amacıyla Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap işlemlerine başlayan TCMB, bu adımıyla hem kredi hem de faiz tarafında oynaklığı önlemeyi amaçlıyor. Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap işlemleriyle Türk lirası üzerindeki baskının da hafiflemesi hedefleniyor.

Bu önlemle birlikte hem piyasalardaki Türk lirası sıkışıklığı önlenecek hem de bankaların likidite sıkıntısı yaşamasının önüne geçilecek. Böylece kredi koşulları da daha makul hale gelecek.

Söz konusu adım, hem bankacılık sistemindeki Türk lirası likiditesinin desteklenmesi hem de döviz rezervlerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken TCMB bu hamlesiyle, bankalardan döviz alınıp karşılığında Türk lirası verilmesi yoluyla piyasadaki likiditeyi artırmayı hedefliyor.

Borsa'da temkinli iyimserlikten daha cesur bir iyimserliğe

Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Departmanı Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, BIST 100 endeksinde ateşkesin genele yayılan bir iyimserlikle fiyatlandığını söyledi.

Piyasada şu anda her iki ihtimalin de fiyatlandığı bir ortamın olduğunu aktaran Özer, "Dolayısıyla ASELSAN gibi savunma hisseleri de yükseliyor. Ateşkes haberleriyle birlikte bankalar ve holdingler de yükseliyor." dedi.

Özer, BIST 100 endeksinin savaş öncesi seviyelere geri yükselmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"BIST 100 endeksinin 13.400 seviyesinin üzerine geçmesi temkinli iyimserlikten daha cesur bir iyimserliğe doğru değişim sağlanmasına neden oldu. Ateşkes devam ettikçe ve Orta Doğu'daki çatışmaların sona ermesine ilişkin olumlu haberler geldikçe 14.000 ve 14.000 üzerinde bir güçlenme sağlanması beklenebilir. Özellikle biraz geride kalmış bankacılık endeksi açısından 22 Nisan'daki Para Politikası Kurulunun (PPK) toplantısı çok önemli olacak."

Kaynak: AA

