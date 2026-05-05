BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

05.05.2026 19:32
BIST 100 endeksi, güne artışla başlasa da günü 14.369,61 puandan kapatarak 72,94 puan kaybetti.

BIST 100 endeksi, güne 64,27 puan ve yüzde 0,45 artışla 14.506,83 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.321,03 puanı, en yüksek 14.544,57 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kaybederek 14.369,61 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 114,35 puan ve yüzde 0,69 azalışla 16.486,77 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 2,58, sanayi endeksi yüzde 0,25 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 1,02 ve mali endeks yüzde 1,33 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 59'u geriledi 2 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Astor Enerji, Sasa Polyester ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 559 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 559 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 651 bin 300 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 45,0725, satışta 45,2531 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,9377, satışta 45,1178 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1715, sterlin/dolar paritesi 1,3560 ve dolar/yen paritesi 157,062 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,2 artışla 111,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
