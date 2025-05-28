BIST 100 Endeksi Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Düştü

28.05.2025 19:21
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BIST 100 endeksi, 35,88 puan kayıpla 9.177,70 puandan günü kapattı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 35,88 puan azalarak 9.177,70 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,86 puan ve yüzde 0,03 azalışla 9.210,72 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.116,06 puanı, en yüksek 9.247,97 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kaybıyla 9.177,70 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 17,96 puan ve yüzde 0,18 kayıpla 10.137,25 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,25 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 1,03, hizmetler endeksi yüzde 0,67 ve teknoloji endeksi yüzde 1,76 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 68'i geriledi. 2 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Koç Holding ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 296 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 296 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 4 milyon 166 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,68, bileşik getirisi de yüzde 43,62 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 38,9535, satışta 39,1096 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,8755, satışta 39,0312 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1290, sterlin/dolar paritesi 1,3450 ve dolar/yen paritesi 145,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,6 artışla 64,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Düştü - Son Dakika

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