BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Düşüşte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,71 değer kaybederek 10.032,63 puana geriledi.

27.01.2025 14:20
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 değer kaybederek 10.032,63 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 72,22 puan ve yüzde 0,71 azalışla 10.032,63 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 44,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,45 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,80 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, Çin merkezli DeepSeek'in piyasaya sürdüğü son yapay zeka modelinin dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin hisselerinde değer kaybına neden olabileceğine yönelik sinyallerle negatif seyir izleniyor.

Analistler, yurt içinde günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri, yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek, 10.100 ve 10.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika

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