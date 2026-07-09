BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Düşüşte

09.07.2026 13:19
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BIST 100 endeksi, günü %0,02 kayıpla 14.187,31 puana geriledi. İşlem hacmi 73,6 milyar lira.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 değer kaybederek 14.187,31 puana geriledi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,64 puan ve yüzde 0,02 düşüşle 14.187,31 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 73,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,53 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 4,19 ile madencilik, en fazla kaybeden ise yüzde 1,56 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilimin enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarında yetkililerin "şahin" adımlar gerektirebilecek risklere dikkati çekmesiyle karışık seyrediyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.400 ve 14.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika

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